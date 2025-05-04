TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıyı kınadı. Bu eylem, demokrasiye karşıdır, dedi. Sırrı Süreyya Önder’in anma törenine katıldı. Herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Siyaset dostlukla ilerlemeli, ülke gelişmeli

SADECE BİREY DEĞİL, HERKESE YAPILMIŞ BİR SALDIRI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleşen saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Kim olursa olsun, ne için yapmış olursa olsun bu aslında sadece Sayın Özel’in şahsına değil hatta kendisine şuna da söyledim, ‘O tokadı, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum.’ Bu hepimize karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Türkiye demokrasisine karşı yapılmış olan bir saldırıdır.” dedi. Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ÖNDER İÇİN DERİNLİKTE HATIRALAR

TBMM Başkanı, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı dileyerek, “Güzel izler ve hatıralar bırakarak bu dünyadan göçmek güzel bir şey. Burada toplanan kalabalık ve herkesi bir araya getirdiği bu cenaze töreni Sırrı Süreyya Beyin hayırla yad edildiğini gösteriyor.” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, Önder’in terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir çaba sarf ettiğini ve bu hedef için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

MECLIS’TE NİHAİ YERİ VE HATIRALAR

Sırrı Süreyya Önder’in yerine kimin geçeceği yönündeki soru üzerine Kurtulmuş, “Yerine bir Meclis Başkanvekili gelecek.” diyerek Önder’in Meclis’teki yöneticiliğini övgüyle anlattı. Kurtulmuş, bu süreçte Önder’e vekalet verdiğinde, onun her zaman görevini titizlikle yaptığını belirtti ve yerine gelecek kişiye başarılar diledi.

PROVOKASYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLMAZSAK SIKINTI YAŞARIZ

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in saldırıya uğramasıyla ilgili olarak, “Olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren kendisini aradım ve tepkimizi sosyal medya üzerinden de ortaya koyduk.” dedi. Sırrı Süreyya Önder’in birleştirici ruhunun bulunduğu bir günde meydana gelen bu saldırının hiç bir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı. Kurtulmuş, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Türkiye’de bundan sonraki süreçte provokasyonlara karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.