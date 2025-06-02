Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş Dem Parti’yi Ziyaret Etti

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN DEM PARTİ ZİYARETİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, “Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde TBMM’de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bu komisyonun nasıl çalışacağı konusunda titiz bir çalışmayı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu. Ziyaretin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Kurtulmuş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, görüşmenin verimli ve yapıcı olduğunu vurguladı.

BİRLIK, BERABERLIK VE DEMOKRASİ ÜZERINE GÖRÜŞMELER

Kurtulmuş, Türkiye’nin terörden tamamen kurtulması, birlik ve beraberliğin sağlanması ile demokratik standartların daha ileriye götürülmesi konularında önemli fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi. İmralı’dan ve örgütten gelen silah bırakma açıklamalarının bu meseleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşulabilir hale getirdiğini belirtti. “Bütün siyasi partilerin yapıcı bir uslupla sürecin bir an evvel sonlandırılması gerekiyor” diyen Kurtulmuş, bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI İÇİN HAZIRLIK

Hatimoğulları ise Kurtulmuş’a görevinde başarılar diledi. Hatimoğulları, “İçinden geçtiğimiz süreç, barış ve demokratik toplum çağrısı ve gelişmeler parlamentoya büyük sorumluluklar yüklemiştir. Sayın Meclis Başkanıyla bu konuları müzakere ettik. Yeni dönemde parlamentonun barış sürecinin tesis edilmesinde, demokratikleşme konusundaki görev ve sorumluluklarını detaylı biçimde değerlendirme fırsatı bulduk” şeklinde konuştu.