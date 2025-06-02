TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA-PAR’ı Ziyaret Etti

TBMM BAŞKANINDAN HÜDA-PAR ZİYARETİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşmede Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta eşlik etti. HÜDA-PAR’ın Genel Başkan Vekili Şehzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç de toplantıda yer aldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ile Yapıcıoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBBM BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE YÖNELİK DESTEK AÇIKLAMASI

Yapıcıoğlu, TBMM Başkanlığı seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada Kurtulmuş’un AK Parti ve MHP ile birlikte HÜDA-PAR’ın da adayı olduğunu belirtti. “Bizim de adayımız Sayın Meclis Başkanımızdır. Destek talebi için bize geldiler, desteğimiz onadır. Biz ilk turdan itibaren oylarımızla kendisini destekleyeceğiz” dedi. Ayrıca, görüşmelerinde memleket meseleleri ve gündemde olan konularla ilgili de faydalı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ

Kurtulmuş, Türkiye’nin genel meseleleri üzerinde durduklarını belirtti. Özellikle “Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden birisi olan, iç kalenin tahkim edilmesi bakımından barışın, huzurun, kardeşliğin temin edilmesi için son derece önemli olan terörsüz Türkiye süreci” ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Ayrıca, TBMM’nin çalışmaları ve bu çalışmalarda takip edilebilecek usul ve yöntemler hakkında da değerlendirmeler yaptıklarını belirtti. Kurtulmuş, yarınki TBMM Başkanlığı 28’inci Dönem Başkanlığının 2’nci devresi için destek istediklerini dile getirerek, “Ben de destekleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. İnşallah, TBMM’nin çalışmaları Türkiye demokrasisinin standartlarını yükselten, barışa, huzura, kardeşliğe katkı sunan bir düzen içerisinde olur” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, ayrıca Meclis’te grubu bulunmayan siyasi parti liderleriyle de telefon aracılığıyla görüşme yaptıklarını kaydetti.

– ANKARA