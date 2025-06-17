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Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş Kabul Etti

GÖRÜŞMEDETAYLARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı kabul etti. Görüşmeye, Arıkan’ın yanı sıra Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ve Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da katıldı.

TOPLUMSAL İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bu buluşma, Türkiye’deki siyasi dinamikleri güçlendirmek ve toplumda birliği sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş, bu tür görüşmelerin önemine değinerek, işbirliği ve ortak hareket etmenin gerekliliğini vurguladı.

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