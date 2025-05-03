TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC açılışında konuştu

KIBRIS TÜRK HALKINA DESTEK VİZYONU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni’nde gerçekleştirdiği konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Türkü’nün her meselesini kendi milli meselemiz olarak görüyor ve her alanda da bunları ciddi bir şekilde korumak için mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı. Açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla düzenlendi. Kurtulmuş, yeni binaların açılışlarının hayırlı olmasını dileyerek, “Burada sadece binaların açılışını yapmıyoruz; aynı zamanda bir büyük hatırlayışı, açık bir irade beyanını ve güçlü bir gelecek niyetimizi ortaya koyuyoruz” dedi.

KIBRIS’IN GEÇMİŞİNE SAYGI

Kurtulmuş, KKTC’nin bugüne ulaşmasının kolay olmadığını belirterek, “Nice baskılarla, nice zulümlerle, nice haksızlıklarla, nice izolasyonlarla, nice neo-emperyal güçlerin baskılarıyla zor günler geçirdiğini biliyoruz” şeklinde konuştu. Binaların açılışının, geçmişteki mücadeleleri hatırlattığını ifade eden Kurtulmuş, “Bu açılış, ‘Ya Allah’ diyerek ayağa kalkan Kıbrıslı mücahitleri hatırlayıştır” dedi. Ayrıca, Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesinde emeği geçen kişileri de andı.

KIBRIS BARİŞ HAREKATI’NIN ÖNEMİ

Kurtulmuş, “Eğer Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı hiç şüphesiz bugün Kıbrıs Türk halkı olmayacaktı” diyerek, harekatın önemine vurgu yaptı. “Kıbrıs Barış Harekatı’nın değerini, orada akıtılan kanların ve savaş meydanlarında edilen duaların kıymetini çok iyi bilmek durumundayız” diyen Kurtulmuş, açılışın Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarından vazgeçmeyeceği konusunda bir irade beyanı olduğunu iletti.

KIBRIS’TA GELECEK İÇİN MÜCADELE

Bugünün mücadele iradesinin görüldüğü bir gün olduğunu belirten Kurtulmuş, “Artık uzun yıllar müzakere masalarında vakit kaybettikten sonra, Kıbrıs Türk Devleti’ni daha ileriye taşımak için elimizden gelen gayretle mücadele etme zamanıdır” dedi. Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türkü’nün meselelerini milli mesele olarak gördüğünü vurguladı.

TEKNOFEST’İN ANLAMINA DEĞİNDİ

TBMM Başkanı, TEKNOFEST KKTC’nin de “gelecek iradesi” açısından önemli olduğunu belirterek, gençlerin milli teknolojileri tanımasının ve bilim alanındaki güçlerini anlamalarının önemine değindi. Kurtulmuş, “Bu ikinci TEKNOFEST’in, Türkiye’nin Kıbrıs’a verdiği önemi ve Kıbrıs gençlerine olan güvenini açık bir işareti olarak görüyorum” dedi.

KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi’nin tamamlanmasıyla bağımsızlığın sembolü olacağını, Türkiye ile KKTC arasında kopmaz ilişkilerin bir göstergesi olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a projenin gerçekleştirilmesindeki katkıları için teşekkür eden Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs-Türkiye dostluğunun sonsuza kadar sürmesini diledi.