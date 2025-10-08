Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş Komisyon Üyeleriyle Bir Araya Geldi

TOPLANTI DETAYLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na bağlı koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile bir görüşme gerçekleştirildi.

GÖRÜŞMENİN SÜRESİ VE SONU

Basına kapalı olarak düzenlenen bu toplantı, yaklaşık bir saat boyunca devam etti. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Avukat Yeniden Dolandırıcılıktan Tutuklandı

İstanbul'da tutuklu bir avukat, cezaevinde tanıştığı bir mahkumu dolandırdı. Tahliye olduktan sonra yakalanan avukat, mahkemece tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gündem

İstanbul Dijitalleşmede Stratejik Merkez Oluyor

DE-CIX İstanbul’un 10. yılı anısına yapılan araştırma, Türkiye’nin 2030’a kadar bağlantı pazarının iki kat büyüteceğini, İstanbul'un dijital bağlanmada merkezi konuma geleceğini gösterdi.
Gündem

Mersin Silifke’de Tır, Sürücünün Otomobilini Ezdikçe Kaza

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsü son anda dışarı çıkmayı başardığı araç, bir tır tarafından ezildi.
Gündem

Tır Altında Kalan Sürücü Saniyelerle Kurtuldu

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil kazası sonrası, sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından başka bir tır tarafından otomobil ezildi.
Manşet

Solskjaer UEFA’ya Analist Olarak Geri Döndü

Beşiktaş'tan ayrılan Ole Gunnar Solskjaer, UEFA'da maç analisti olarak göreve başladı ve futbol kariyerine geri dönüş yaptı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.