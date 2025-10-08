Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş Komisyon Üyeleriyle Bir Araya Geldi

TOPLANTI DETAYLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na bağlı koordinatör grup başkanvekillerini kabul etti. Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile bir görüşme gerçekleştirildi.

GÖRÜŞMENİN SÜRESİ VE SONU

Basına kapalı olarak düzenlenen bu toplantı, yaklaşık bir saat boyunca devam etti. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.