TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Misak-ı Milli Hedeflerinden Sapmadan Milli Birliğimizi Koruyacağız” dedi

TBMM BAŞKANINDAN 23 NİSAN MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, “Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir” şeklinde bir ifadedeyle, Cumhuriyetin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde kuruluş ilkeleri ve vizyonunu her zaman akılda tutarak ülkeyi her alanda geliştirme arzusunu vurguladı.

BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ VURGUSU

Kurtulmuş mesajında, “23 Nisan 1920’de aziz milletimizin tüm zorluklara rağmen ayağa kalkıp bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden o büyük Meclis, bugün 105. yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir” dedi. Ulusal egemenliğin temel ilke olduğunu belirten Kurtulmuş, hedeflerinin milletin refahını artırmak, demokrasiyi derinleştirmek ve hukuk devletini güçlendirmek olduğunu belirtti.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ ÜZERİNE

Kurtulmuş, 23 Nisan’ın yalnızca bir bayram olmadığını, savaşların, göçlerin ve adaletsizliklerin acılarını çeken çocuklar için hatırlama ve vicdan günü olduğunu ifade etti. “Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak dünya çocuklarının güvenlik, eğitim, sağlık ve kültürel haklarına kavuşması için çaba sarf etmeyi insanlığın ortak vazifesi sayıyoruz” diyen Kurtulmuş, bu bayramın geleceği inşa etme azminin ve evrensel barış arayışının bir sembolü olduğunu ekledi.

DEMOKRASİYE SADEKAT VURGUSU

Kurtulmuş, Meclis’in kapılarını halkına açarak, milletle daha güçlü bağlar kurmayı ve özellikle çocukları ulusal egemenlik bilinci ile tanıştırmaya devam ettiklerini ifade etti. Son olarak, “Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclisin tüm üyelerini, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” şeklinde ifadelerle konuşmasını sonlandırdı.