More
Gündem

“TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ödül Töreni Gerçekleşti”

tbmm-baskani-numan-kurtulmus-odul-toreni-gerceklesti

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ PROGRAMDA BULUNDU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin (MAKÜ) bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri programına katıldı. Törende Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, akademisyenler ve üniversite öğrencileri yer aldı. Kurtulmuş, ödüllerin takdimini gerçekleştirdi.

EMPERYALİST OYUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mehmet Akif’in yaşadığı dönemle günümüzdeki dönem arasında büyük benzerlikler olduğunu ifade etti. “Tarih tekerrür ediyor” diyen Kurtulmuş, “O dönem koskoca Osmanlı cihan devleti, emperyalist oyunlar ve içte-dışta yapılan bölücü faaliyetler sayesinde yıkıldı. Özellikle emperyalizmin böl-parçala-yönet politikaları sonucu bu büyük devlet, yirmi yıl içerisinde dağıldı. Bu süreçte Osmanlı’da yer alan iki temel fay hattı, etnik farklılıklar ve mezhebi ayrışmalardı. Bugün bile, emperyalizm bölgemizde aynı iki temel fay hattı üzerinden oyununu oynamaktadır” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

Çanakkale'de refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan, kaza sonrası 9 gün mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Gündem

Narkoçelik-48 Operasyonu İle Uyuşturucu Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 73 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-48 operasyonlarında 4,9 ton uyuşturucu ve 9,9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 780 şüpheli yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.