“TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ödül Töreni Gerçekleşti”

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ PROGRAMDA BULUNDU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin (MAKÜ) bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri programına katıldı. Törende Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur Milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, akademisyenler ve üniversite öğrencileri yer aldı. Kurtulmuş, ödüllerin takdimini gerçekleştirdi.

EMPERYALİST OYUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mehmet Akif’in yaşadığı dönemle günümüzdeki dönem arasında büyük benzerlikler olduğunu ifade etti. “Tarih tekerrür ediyor” diyen Kurtulmuş, “O dönem koskoca Osmanlı cihan devleti, emperyalist oyunlar ve içte-dışta yapılan bölücü faaliyetler sayesinde yıkıldı. Özellikle emperyalizmin böl-parçala-yönet politikaları sonucu bu büyük devlet, yirmi yıl içerisinde dağıldı. Bu süreçte Osmanlı’da yer alan iki temel fay hattı, etnik farklılıklar ve mezhebi ayrışmalardı. Bugün bile, emperyalizm bölgemizde aynı iki temel fay hattı üzerinden oyununu oynamaktadır” şeklinde konuştu.