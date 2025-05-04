Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder’i andı

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ CENAZE TÖRENİNDE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katıldı. Kurtulmuş, Önder’in birlik ve kardeşlik için verdiği mücadeleye vurgu yaptı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı değerlendirdi. “Bu aslında sadece Sayın Özel’in şahsına değil; o yumruğu, tokadı kendimiz yemişiz gibi hissediyorum. Bu hepimize, Türkiye demokrasisine yapılmış bir saldırıdır. Demokrasiye yönelik saldırı kimden gelirse gelsin, hep birlikte karşı durmamız gerekir” şeklinde ifadeler kullandı. Cenaze töreni Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde gerçekleşti.

CENAZE TÖRENİNDE YADESİ

Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder ile yakın arkadaş olduklarını belirterek, “Hakikaten Sırrı Süreyya ile biz çok yakın çalışma arkadaşıydık. Allah rahmet eylesin. Bu kadar güzel izler bırakarak, bu kadar güzel hatıralar bırakarak bu dünyadan göçmek hakikaten güzel bir şey. Bugün burada toplanan kalabalık ve herkesi bir araya getirdi. Bu, Sırrı Süreyya Bey’in hayırla yad edildiğini gösteriyor” dedi. Önder’in ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Kurtulmuş, “Bundan sonra onun bu hedefinin gerçekleşmesi için biz de elimizden gelen bütün gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

DEMOCRATİK MÜCADELE VURGUSU

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıya yönelik de, “Olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren kendisini aradım. Tepkimizi sosyal medya üzerinden de ortaya koyduk. Bütün bunlar, Sırrı Süreyya Önder’in o birleştirici ruhu içerisinde bir araya gelinmişken ve onu uğurlayacağımız bir günde bu saldırının gerçekleşmesi asla kabul edilemez. Bu hepimize karşı yapılmış bir saldırıdır. Türkiye demokrasisine karşı yapılmış bir saldırıdır” şeklinde konuştu. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kurtulmuş, “Bundan sonra provokasyonlara karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.