TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya’nın cenazesinde açıklama yaptı

TBMM BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı. Sırrı Süreyya Önder için, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından bir cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kurtulmuş ve Çelik, basına önemli açıklamalar yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye hedefinde özellikle son zamanlarda çok büyük bir çaba sarfettiğini biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için biz de elimizden gelen bütün gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, “Yurt dışı seyahatlerimde Sırrı Süreyya beye de vekalet verdiğim zaman hep şunu söylemiştir, ‘Başkanım gittiğin andan itibaren hiçbir şeye dokunmadık, görevimi sonuna kadar yaptım’ diyen vefakar bir arkadaşımızdı” ifadelerini kullandı. Sırrı Süreyya Önder’in meclisteki esprili yaklaşımına da dikkati çekerek, “Mekanı cennet olsun” dedi.

SALDIRIYA KARŞI TEK YÜREK OLMA ÇAğRISI

Özgür Özel’e yönelik saldırıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, “Olayın gerçekleştiği ilk dakikalardan itibaren kendisini aradım. Böyle bir günde Sırrı Süreyya Önder’in birleştirici ruhunun atmosferi içerisinde yapılan saldırı asla kabul edilemez. Bu hepimize karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Demokrasiye karşı saldırı kimden gelirse gelsin hep birlikte olmamız lazım” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, siyasetin dostluk ve kardeşlik diliyle konuşmasını beklediklerini belirtti.

ORTAK NOKTALARA VURGU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında Sırrı Süreyya Önder’in vefatının kendileri için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu belirterek, “Kendisi çok uzun zamandır arkadaşımız dostumuz olan biri. Hem sanatçı kimliğiyle hem siyasetçi kimliğiyle Türkiye’de pek çok alanda memleketin hikayelerini taşıyan bir arkadaşımızdı” ifadelerini kullandı. Çelik, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yapılan istişarelere de değinerek, “Önemli olan ortak noktalara vurgu yapmak, ortak noktaları büyütmek ve güçlendirmektir” dedi.

ŞİDDETİ LANETLEDİ

Çelik, Özgür Özel’e yapılan saldırıyı şiddetle lanetleyerek, “Bugün içim kan ağladı. Bir partinin faşistçe bir mesaj yayınlaması içimizdeki nefretin zaman zaman nasıl kol gezdiğini gösteriyor. Mezheplerimiz farklı olabilir, adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti” dedi. “Özgür Özel’e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Demokrasimize yapılmıştır ve bu saldırıyı kendimize de yapılmış görüyoruz” diyerek, bu tür durumlarda ayrılığa düşmemek gerektiğinin altını çizdi.