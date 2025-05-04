TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder’in cenazesinde konuştu

TBMM BAŞKANLIĞI VE DEMOKRASİ ÜZERİNDEKİ SALDIRILAR

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi, Levent Barbaros Camii’nde ikindi namazının ardından gerçekleştirildi. Cenaze namazına katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan yumruklu saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, “Bu hepimize karşı yapılmış olan bir saldırıdır. Türkiye demokrasisine karşı yapılmış olan bir saldırıdır” şeklinde konuştu.

CENAZE VE İYİ DÜŞÜNCELER

Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önder’in meclisteki yanına, “İnşallah bu memlekette birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde kıyamete kadar bir arada yaşayacağımız zeminler çok daha sağlam bir şekilde devam etsin” diye ekledi. Önder’in görevini başarı ile yürüttüğünü ve yerine gelecek kişinin de aynı şekilde başarılı olmasını diledi.

ÖZEL’E YÖNELİK SALDIRI VE DEMOKRASİ VURGUSU

Özgür Özel’e yönelik saldırı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Kim olursa olsun, niçin yapmış olursa olsun, o yumruğu kendimiz yemiş gibi hissediyorum. Bu hepimize yapılmış olan bir saldırıdır” dedi. Bu olayın Türkiye demokrasisine yönelik bir tehdit olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Demokrasiye karşı saldırı kimden gelirse gelsin, hep birlikte olmamız lazım” şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, “Hepimizin çok dikkatli, çok titiz olması lazım” diyerek, Türkiye’de huzur ve barışı korumak amacıyla provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Başka bir süreçte Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşması için siyasetin dostluk ve kardeşlik diliyle konuşması gerekliliğini belirtti.