TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Süreç Hakkında Açıklamalarda Bulundu

TBMM BAŞKANI Numan Kurtulmuş’UN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, “Süreçle ilgili yürütülen bu model, Türkiye’ye özgü bir modeldir. 9 ay gibi kısa sürede fevkalade büyük bir mesafe alınmıştır. Bu mesafenin hızla sonlandırılması ve bu meselenin artık Türkiye’nin gündeminden çıkarılması gerekir” dedi. Ayrıca, başka ülkelerdeki barış süreçleriyle kıyaslandığında, Türkiye’nin 9 aylık süre zarfında kaydettiği başarıyı ön plana çıkardı.

KOMİSYONUN KURULUŞ AMACI

Toplantıda, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren Kurtulmuş, komisyonun ülkemizdeki baroların dinlenmesi konusunda büyük bir önem taşıdığını vurguladı. “İmralı’dan yapılan açıklamanın ardından örgüt tüm unsurlarıyla bu açıklamaya uyacağını ilan etti ve bu sayede Türkiye’de tarihi bir fırsat doğdu” şeklinde konuştu. Kurtulmuş, komisyonun kurulmasının, silahsız bir ortamın sağlanabilmesi adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, sürecin başarıyla sürdürülmesi için belirli yasal altyapı hazırlıklarının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

SOSYAL DESTEK VE KATILIMIN ÖNEMİ

Komisyonun amacının toplumsal rızayı artırmak olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Komisyon üyeleri, siyasi partiler ve toplumun farklı kesimlerinden büyük sorumluluklar vardır. Türkiye’nin özgün modelinin en etkin şekilde tamamlanabilmesi için toplumsal desteğin artırılması şarttır” ifadesini kullandı. Ayrıca, önemli fikirlerin ortaya çıkabilmesi için farklı toplumsal kesimlerin davet edilerek dinlenileceğini ve bu süreçte toplumsal katkının önemine vurgu yaptı.

KAMUOYUNA MESAJ

Kurtulmuş, komisyonun toplumsal rızayı artırma görevinin önemini vurgulayarak, “Olumlu katkılarımızı artırmak, söylediklerimize ve desteğimize dikkat göstermemiz gerekiyor. Süreci sahiplenerek kamuoyundaki destekleri artırmalıyız” dedi. Son olarak, süreçle ilgili yürütülen Türkiye özgü modelin başarıyla devam etmesi gerektiğini hatırlattı ve bu sürecin milletin beklentilerinin karşılanması açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Toplantı, Kurtulmuş’un açıklamalarının ardından, Türkiye Barolar Birliği ve baroların sunumlarıyla sürdürülüyor.