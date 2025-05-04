Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş, Taziye Yayınladı

TBMM BAŞKANI’NDAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe Operasyonu kapsamında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Önder Özen için bir taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, “Pençe Operasyon bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun.” dedi.

ŞEHİDİN ANISINA SAYGI

Uzman Çavuş Önder Özen’in anısına duyulan saygı, tüm ulusta hissediliyor. Kurtulmuş’un mesajı, milli birliğin ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Şehitler, vatanları için gösterdikleri fedakarlıkla her zaman anılacak.