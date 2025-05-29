TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tebrik Etti

KURULMUŞ’TAN TEBRİK MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Süper Lig’e terfi eden Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük için yaptığı açıklamada, bu takımları tebrik etti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u, Gençlerbirliği’ni, Fatih Karagümrük’ü; futbolcularını, yönetimlerini, teknik ekiplerini ve taraftarlarını kutluyor, takımlarımıza Süper Lig’de başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BAŞKANIN DESTEK MESAJI

Kurtulmuş, ayrıca bu başarıların Türk futboluna katkı sağladığını vurguladı. Böylelikle bu takımların elde ettikleri başarıların, futbol camiasında doğrudan bir etki yaratacağını belirtti. Kurtulmuş’un destek mesajı, Süper Lig’in heyecanını artırırken, taraftarların da motivasyonunu yükseltiyor.

FUTBOLUN YENİ HEYECANI

Süper Lig’e yükselen takımların, ligdeki performansları ve başarıları dikkat çekiyor. Üç takımın da umut vaadeden oyunları ile taraftarlarına büyük sevinç yaşatması bekleniyor. Numan Kurtulmuş’un bu tebrik mesajı, hem futbol dünyasında hem de taraftarlar arasında geniş yankı buldu.