TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye çağrısında bulundu. Şehitlerin ruhunu koruyacaklarını vurguladı. Milli Mücadele ruhunu unutmamalıyız. Hep birlikte güçlü bir Türkiye olacağız. Özgürlüğümüze sahip çıkacağız. Bu süreçte birlik içinde olmalıyız

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN KONUŞMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine dair yaptığı açıklamada, “Bu süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Trabzon’un unutulmaz evladı Eren Bülbül’ün hakkını, hukukunu ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir.” dedi. Kurtulmuş, Trabzon’a İstiklal Madalyası Takdim Töreni’nde önemli bir törenin parçası olmaktan memnuniyetini dile getirdi. Kurtulmuş, 101 yıl önce imzalanmış bir beratin, İstiklal Madalyası ile Trabzon’a teslim edilmesinin tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele’nin kahramanlarını rahmetle anarak, “İstiklal Harbi’nin ve arkasından milli kurtuluş mücadelesinin bize öğrettikleriyle yolumuza devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

TARIHSEL SORUMLULUK VE BİRİKİM

Kurtulmuş, Samsun’da iki hafta önce düzenlenen İstiklal Madalyası tevdi törenini hatırlatarak, Trabzon’a da İstiklal Madalyası verilmesinin bu anlamda bir halkanın tamamlandığını kaydetti. Tarihin koşullarının anlaşılmasının öneminden bahseden Kurtulmuş, “Nice yoklukların, nice yoksullukların olduğu bir dönemde, İstiklal Mücadele’mize omuz vermiş her bir büyüğümüzü rahmetle yad etmek durumundayız.” dedi. Milli Mücadele’nin birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan Kurtulmuş, “Birlik ruhu, nihayetinde bağımsızlığa giden yolun daha kolay aşılmasına yardımcı olmuştur.” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRLÜK VE MİLLİ EGEMENLİK

Milli Mücadele’nin diğer bir özelliğinin özgürlük olduğunu belirtirken, “Hiçbir şart altında özgürlüğünden ödün vermemiş, başkasına kul, köle olmamış bir milletiz.” dedi. Bu özgürlüğün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolu kısalttığını vurgulayan Kurtulmuş, o dönemin zorluklarına rağmen, Anadolu insanının mandacılığı kabul etmediğini aktardı. Kurtulmuş, Türkiye’nin bağımsızlığını kazanabilmesi için bu değerlerin yaşatılması gerektiğini anlattı.

EN ÖNEMLİ ÇABA: BİRLİK VE BERABERLİK

Kurtulmuş, TBMM olarak terör örgütünün sona erdirilmesi için gereken çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye bir daha terör belasıyla uğraşmayacak.” diye konuştu. Ayrıca, yurttaşların birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizerken, “İşimiz kolay olur, falanca büyük devletin dediklerini yapalım’ diyerek ahkam kesen o günün nice adı büyük isimleri vardı ama onlara bu millet asla pabuç bırakmamıştır.” ifadesine yer verdi.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN HEDEF BİRLİĞİ

TBMM Başkanı, bu tarihi dönemde Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini güçlendirmek için sorumluluklar olduğunu vurgulayarak, “Güçlü olmanın ilk şartı iç cepheyi tahkim etmek ve birlik, beraberlik için gayret göstermektir.” dedi. Türkiye’nin, özgürlüklerine ve milli egemenliğine sahip çıkması gerektiğini aktaran Kurtulmuş, “Bu coğrafyada güçlü olmanın yollarından biri de birlik ve beraberliği artırmaktır.” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE UMUT

Kurtulmuş, geçmişten gelen bu ulusal ruha sahip çıkılarak, ülkenin daha ileriye taşınacağını belirtti. Tören sonunda, Trabzon’un İstiklal Madalyası’nın hayırlı olmasını diledi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından dua edildi. Konuşmalarla sona eren tören, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, beraberinde Milli Savunma Bakanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile birlikte Trabzon’un İstiklal Madalyası Beratı’nı teslim etmeleriyle devam etti. Törene TBMM Başkanvekili ve il protokolü ile şehit aileleri de katıldı.