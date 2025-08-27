TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefini vurguladı. Komisyon başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Baro başkanlarından katkı bekliyoruz

TBMM BAŞKANINDAN TARİHİ AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” hedefine yönelik yaptığı açıklamada, “Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye’ye özgü bir modeli gerçekleştirmek de bu tarihi komisyonun tarihi başarılarından birisi olacaktır. Milletimizin bizlerden beklentisi de budur.” dedi. Bu doğrultuda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı. Toplantı, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile çok sayıda baro başkanının katıldığı toplantıda, Kurtulmuş, baroların komisyonda dinlenmesinin önemini vurguladı.

HEDEFLER VE FIRSATLAR

Kurtulmuş, “İmralı’dan yapılan açıklama ve arkasından örgütün bütün unsurlarıyla birlikte bu açıklamaya uyacağını ilan etmesiyle birlikte Türkiye’de tarihi bir fırsat ortaya çıkmıştır.” ifadesini kullandı. Tam anlamıyla huzurun ve barışın sağlanması amacıyla bu komisyonun kurulduğunu açıklayan Kurtulmuş, şimdiye dek çok değerli çalışmalara imza atıldığını belirtti. Sürecin başarılı bir şekilde sürdürülmesi için yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye’deki hukuk camiasının katkılarının önemli olacağını düşündüğünü ifade etti.

TOPLUMSAL RIZANIN ARTIRILMASI

Kurtulmuş, “Bu komisyonun amacı, Türkiye’de toplumsal rızanın da artırılmasıdır.” diyerek, komisyon üyelerine, siyasi partilere büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı. Türkiye’nin kendine özgü bir modelle gerçekleştirmeye çalıştığı sürecin tamamlanması için toplumsal desteklerin artırılması gerektiğini belirtti. Farklı toplumsal kesimleri komisyonda dinleyerek değerlendirmeler yapacaklarını söyleyen Kurtulmuş, önemli fikirlerin çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.

GEÇMİŞTEKİ ACILAR VE GELECEK VİZYONU

Kurtulmuş, komisyonun önceki toplantılarında farklı kesimlerin görüşlerini ortaya koyarak barış sürecine katkıda bulunduğunu kaydetti. Diyarbakır Anneleri ve diğer gruplardan gelen ortak sesin önemine işaret eden Kurtulmuş, “Biz bedel ödedik ama artık bu milletin çocukları bedel ödemesin.” ifadeleri ile barış çağrısında bulundu. Komisyonun, toplumsal rızayı çoğaltma görevine dikkat çeken Kurtulmuş, kamuoyunda desteklerin artırılması gerektiğini belirtti.

MODELİN BAŞARISI VE GELECEK HEDEFLERİ

Kurtulmuş, toplamda 9 aylık bir süreçte önemli bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı. “Bu mesafenin hızla sonlandırılması ve bu meselenin artık Türkiye’nin gündeminden kaldırılması gerekir.” diyen Kurtulmuş, geçmişteki barış süreçleri ile Türkiye’nin sürecini kıyaslayarak, “Bu Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye’ye özgü bir modeli gerçekleştirmek de bu tarihi komisyonun tarihi başarılarından birisi olacaktır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş’un konuşmasının ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan ve diğer baro başkanları söz aldı.