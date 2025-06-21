TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” ile ilgili açıklamalarda bulundu ve çalışmalara hız kazandırmak gerektiğini vurguladı. Hükümetler ne yaparsa yapsın, kamuoyu tepkisi büyük. Kurtulmuş, Türkiye’nin savunma gücünü artırması gerektiğini ifade etti. Türk devletleriyle ilişkiler kuvvetli, fitne sokmaya çalışanlara dikkat edilmeli

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’TAN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Parlamentonun üzerine düşen sorumluluklar var. Bunun için de en kısa zamanda, umarım ki parlamento yaz tatiline girmeden önce, grubu kurarak çalışmalarımıza başlarız.” dedi. NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla ziyaret ettiği Belçika’nın Brüksel kentinde Türk gazetecilerle bir araya gelen Kurtulmuş, gündemdeki konulara dair görüşlerini paylaştı. Zirvenin verimli geçtiğini belirten Kurtulmuş, TBMM’nin Türkiye’nin tezlerini ve duruşunu tüm uluslararası platformlarda aktardığını söyledi. Parlamenter demokrasinin günümüzde dış politikada önemli bir araç olma özelliği taşıdığına değindi.

NATO ZİRVENİNDE UKRAYNA KONUSU

NATO Parlamento Başkanları Zirvesi’nin ana gündem maddesi NATO’nun Avrupa’daki güvenlik güçlerinin artırılması ve Ukrayna’ya verilen destek olarak biliniyor. Kurtulmuş, Türkiye olarak bu süreçteki farklılıklarını ortaya koyarak, “Başından itibaren tereddütsüz, amasız, fakatsız Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunan ülkelerden biri olduğumuzu vurguluyoruz. İnsan haklarına saygılı bir şekilde bu sorunun çözülmesi için çaba sarf ediyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca Ukrayna-Rusya Savaşı’nın yalnızca iki ülke arasında kalmayıp, Rusya ile Batı dünyası arasında geniş bir savaşa dönüşme olasılığına dikkati çekti. Bu durumu “Bölgesel bir savaş olmanın ötesinde çok daha büyük çatışma alanları yaratabilir.” şeklinde yorumladı.

İSRAİL’E KARŞI TAVIR VE FİLİSTİN MESAJI

Kurtulmuş, Ukrayna ve Filistin’deki durumun benzerliğine vurgu yaparak, “İsrail’in Gazze’deki soykırımına dikkat çekmek istiyorum. Mesele yalnızca Gazze halkına karşı işlenen bir soykırım değil, Filistin topraklarının tamamında işgal, ilhak ve katliam politikasına dayanan yeni bir boyut.” dedi. Bu bağlamda NATO üyesi ülkelere, “Ukrayna meselesinde gösterdiğiniz tavrı, Filistin’in maruz kaldığı baskılara ve Gazze’deki insanlık suçlarına karşı da göstermeniz gerekir.” uyarısını ifade ettiklerini belirtti. Ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına da dikkat çekerek, bu saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

AVRUPA’DA GAZZE YANLILIK GÖSTERİLERİ

Kurtulmuş, Avrupa’da Gazze halkına destek gösterilerine dair de yorum yaptı. “Bugün Avrupa’da ve Batı dünyasında, İsrail’in insanlık dışı saldırılarına karşı son derece duyarlı bir kamuoyu tepkisi oluştu.” dedi. Bu tepkileri “İnsanlık cephesi” olarak tanımlayarak, hükümetlerin ne kadar sessiz kalırsa kalsın, toplumların önemli bir tepki verdiğini belirtti. Gazze’deki durumun içler acısı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 60 bin insanın hayatını kaybettiğini ve hala enkazların altında cesetlerin bulunduğu bilgisini paylaştı.

SAVUNMA SANAYİSİNE YENİ DEĞERLER

Kurtulmuş, Türkiye’nin savunma sanayisindeki başarılarını sürdürmek zorunda olduğunu belirterek, “Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, kendi savunmamızı kendimiz sağlamak zorundayız.” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisinde birçok ülkeye ihracat yapabilecek bir konuma geldiğini söyleyen Kurtulmuş, bu alandaki başarının devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin, programları içerisinde yüzde 2’nin üstüne çıkıldığını belirten Kurtulmuş, “Mühim olan alınan kararların uygulanabilirliğidir.” ifadelerini kullandı.

TÜRK DEVLETLERİYLE İLİŞKİLER

Semerkand deklarasyonuna dair açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, bazı çevrelerin Türkiye ile Türk devletleri arasında fitne çıkarmaya çalıştığını dile getirdi. Türk coğrafyasıyla olan ilişkilerin oldukça iyi olduğunu belirten Kurtulmuş, “Türk devletleri, bir bütünün parçalarıdır.” dedi. Türk dünyasındaki pek çok ülke ile toplantılar yaparak bu ilişkileri güçlendirdiklerini ifade etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE YENİ ÇALIŞMALAR

Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” çalışmalarına dair, terörün Türkiye’nin ayaklarına vurulmuş bir pranga olduğunu belirtip, geçmişe dair bu sorunun bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı. “Zaman, gerçekten birlik ve beraberlik zamanıdır.” diyen Kurtulmuş, Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın halklarının etnik ve mezhebi farklılıklar üzerinden düşmanlaştırıldığını, bunun yerine birlikteliği sağlayan bir yapının oluşturulması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin bu konuda büyük bir toplumsal destek bulduğunu belirterek, “Parlamento yaz tatiline girmeden grubu kurarak çalışmalarımıza başlayacağız.” dedi.

TBMM’DE YAŞANAN TARTIŞMALAR ÜZERİNE

Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’ndaki tartışmalara da değinerek, Meclis’te yaşanan durumu değerlendirdi. “Her insanın sabrının taştığı anlar olabilir fakat önemli olan bu kızgınlığı engellemek.” dedi. Siyasetin üzerine düşen müzakere etmek olduğunu vurgulayarak, anlaşmazlıkların müzakerelerle çözüleceğine inandığını belirtti.

NATO’NUN YENİ DÖNEMDEKİ ROLÜ

Kurtulmuş, NATO’nun karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı ortak bir tepki veremediğini belirterek, bu eksikliğin dünya genelinde hissedildiğini vurguladı. NATO’nun kendisini yeniden yapılandırması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, dünya genelinde barışın nasıl tesis edileceği konusunda daha fazla çaba harcaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Avrupa’da yaşayan Türklerin TBMM’deki temsilinin önemine vurgu yaparak, bu kesimin sayısının artırılabileceğini değerlendirdi.

SEÇİM İLE BAĞLILIK ÖNERİSİ

Kurtulmuş, Avrupa’da yaşayan Türklere Türkiye’deki seçimlerde oy kullanma hakkı verilmesinin önemine değindi ve bu uygulamanın Türkiye ile bunun yanı sıra Avrupa’daki Türkler arasında bağları güçlendirdiğini ifade etti.