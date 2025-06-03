TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye’nin önemine değindi

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’UN TEKRAR SEÇİLMESİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bu dönem içerisinde tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan Terörsüz Türkiye meselesinin, Türkiye’nin halletmesi gereken en acil konusu olduğu hususunda herhalde hepimiz hemfikirizdir.” şeklinde bir açıklama yaptı. 28. Yasama Dönemi’nin ikinci devre TBMM Başkanı seçimi, Meclis Genel Kurulu’ndaki 3. tur oylamanın ardından tamamlandı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş, yeniden TBMM Başkanı oldu.

TEŞEKKÜR VE GELECEK VAADİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul’da gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında, 28. Yasama Dönemi ikinci devre TBMM Başkanı seçiminde kendisine güvenen her bir milletvekiline teşekkür etti. Kurtulmuş, “İnşallah önümüzdeki devre, 28. Yasama Dönemi, fevkalade önemli işleri başardığımız bir devre olacaktır.” dedi. Türkiye’nin beklentisinin, Meclis çatısı altında farklı fikirleri başarıyla tartışabilmek ve milletin menfaatine olacak sonuçlar elde edebilmek olduğunu ifade etti. “Siyaset, tabii ki farklı fikirlerin mücadelesinin yapıldığı, ama aynı zamanda farklı fikirlerin müzakere edilebildiği bir demokratik nezaket gerektirmektedir.” diyerek, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerine inandığını vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESELESİ

Kurtulmuş, Mecliste kurulması planlanan Terörsüz Türkiye konusundaki komisyondan da bahsederek, “Bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında konuşmak ve sonuçları açık bir şekilde almak bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğundadır.” ifadesini kullandı. Bu konuda partilerin, TBMM içerisinde oluşturulacak bir çabaya katkı vermeye hazır olduklarını belirtti. “Terörsüz Türkiye meselesi, aynı zamanda demokratik Türkiye meselesidir.” diyerek, Türkiye’nin demokrasi standartlarının yükselmesi ve birlik beraberliğin sağlanması adına sorumluluklarının farkında olduklarını da ekledi.

İÇ TÜZÜK VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde, yasama kalitesinin artırılması ve Meclisteki farklı fikirlerin daha iyi tartışılabilmesi için demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir Meclis İç Tüzüğü yapılması gerektiğini de vurguladı. “Ümit ederim ki kısa süre içerisinde bu konuda da partiler arasında bir görüş birliği sağlanarak Türkiye demokrasisinin standartlarının TBMM’de daha yukarıya çıkmasını sağlarız.” dedi. Yeni anayasa çalışmaları hakkında ise, Cumhuriyet’in ikinci asrını güçlü, sivil ve kapsayıcı bir anayasa ile taçlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Siyasetin sadece mücadele değil, aynı zamanda müzakere de içerdiğini belirten Kurtulmuş, bu süreçte herkesin dayanışma içerisinde olmasını umduğunu dile getirdi.

SONUÇ VE TEŞEKKÜR

Kurtulmuş, konuşmasının sonunda, “Bu çatı altında konuşulan her sözü açık, net bir şekilde söylemeyi ve milletin beklentilerine cevap vermeyi nasip etsin.” diyerek teşekkür etti. 28. Dönem’in ikinci devresinin, TBMM tarihi açısından büyük başarılara imza atmasını temenni ederek, herkesin bu konuda üzerine düşeni yapacağına inandığını ifade etti.