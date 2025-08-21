TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Terörle hiçbir pazarlık yapılmadı, sözü verildi. Kurtulmuş, Eren Bülbül’ün hakkına saygı gösterileceğini belirtti. İşgal tarihine dikkat çekerek bağımsızlık vurgusu yaptı. “Birlik, beraberlik ve özgürlüğü önemseyelim,” dedi

TBMM BAŞKANINDAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine dair yaptığı açıklamada, “Bu süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Trabzon’un unutulmaz evladı Eren Bülbül’ün hakkını, hukukunu ihlal edecek hiçbir söze fırsat verilmeyecektir.” dedi. Kurtulmuş, TBMM Şeref Holü’nde gerçekleştirilen Trabzon’a İstiklal Madalyası Takdim Töreni’nde, böyle önemli bir etkinliğin parçası olmanın mutluluğunu paylaştı. Bugünkü törenin, geçmişe dönük bir takdir ifadesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “101 yıl önce imzalanmış bir beratın, İstiklal Madalyası ile Trabzon’a teslim edilmesi bizim için tarihi bir sorumluluğun yerine getirilmesidir.” diye konuştu.

ÖZGÜRLÜK VE BİRLİK RUHUNUN ÖNEMİ

Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle andı ve şunları kaydetti: “İstiklal Harbi’mizin ve sonrasındaki milli kurtuluş mücadelemizin bize öğrettikleriyle yolumuzu sürdürüyoruz.” İstiklal Madalyası’nın Trabzon’a verilmesiyle bir sürecin tamamlandığını belirten Kurtulmuş, geçmişte yaşanan zor günlerin ve yoklukların, Türk milletinin birlik ve dayanışma ruhuyla aşılabildiğini vurguladı. “Birlik ruhu, bağımsızlığa giden yolun kolay aşılmasını sağlıyor.” diyen Kurtulmuş, bu ruhun milletin en temel hassasiyetlerinden biri olduğunu ifade etti.

MİLLİ EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIK

Kurtulmuş, Milli Mücadele’nin özelliğine değinerek, “Özgürlük en temel milli karakteristiklerimizdendir. Eğer böyle olmasaydı, zor şartlar altında kurtuluş mücadelemizi veremezdik.” açıklamasını yaptı. Emperyalizme karşı mücadelenin, Anadolu insanının kararlılığı ile mümkün hale geldiğini belirten Kurtulmuş, “Bu mücadele sadece bizim milletimiz için değil, emperyalizme karşı duruş sergileyen tüm milletler için unutulmaz bir sayfadır.” diye ekledi. Ayrıca, “Milli egemenliği önemseme ruhunu öne çıkartmak, her dönemde sahip olmamız gereken bir hassasiyettir.” sözlerini de unutmamak gerektiğini ifade etti.

BİRLİK VE BERABERLİK SÜRECİ

Kurtulmuş, TBMM olarak, terör örgütünün kendini feshetmesiyle birlikte, Türkiye’nin huzur ve güvenliğini sağlamak adına önemli adımlar attıklarını vurguladı. “Türkiye bir daha terör belasıyla uğraşmayacak. Elin oğlu bu ülkenin evlatlarına karşı sinsi planlar içerisinde olmayacak, olamayacak.” diyerek bu mücadelenin süreceğini belirtti. Kurtulmuş, toplumda terörle ilgili kafa karışıklığına yer vermemek gerektiğini belirttiği konuşmasında, “Bu süreçte terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmayacak.” ifadesini tekrar etti.

GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Kurtulmuş, Türkiye’deki birliği ve beraberliği güçlendirmek adına herkesin sorumluluklar üstlendiğini vurgulayarak, “Kurtuluş mücadelesinin ruhunu, yüksek demokratik standartlarla pekiştireceğiz.” dedi. “Güçlü olmanın ilk şartı iç cepheyi korumak ve birlikteliği güçlendirmektir.” diyerek önemli bir mesajla sözlerini sonlandırdı. Kurtulmuş, İstiklal Madalyası’nın Trabzon’a hayırlı olmasını diledi ve etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından yapılan konuşmalardan sonra, Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile birlikte Trabzon Valisi’ne İstiklal Madalyası verildi. Törene katılanlar arasında TBMM Başkanvekili, komisyon başkanları, milletvekilleri, şehit aileleri ve gaziler bulunuyordu.