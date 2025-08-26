TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye üzerine “Hiçbir pazarlık yapılmadı ve yapılmayacaktır.” dedi. 26 Ağustos’un önemiyle iki büyük zaferi anımsattı. Türkiye’nin güçlü duruşundan bahsetti, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Türkiye, istikrarlı ve parlayan bir ülkedir. “Silahları gömmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı

TBMM BAŞKANINDAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci hakkında yaptığı açıklamada, “Bu sürecin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Bundan emin olunuz.” dedi. Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar’da, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Toplantıda, ağustos ayının tarihi önemi hakkında bilgi vererek, Malazgirt ve Afyonkarahisar’da elde edilen zaferlerden bahsetti. Kurtulmuş, “Malazgirt Muharebesi ile Anadolu’nun kapıları Müslüman Türk milletine açıldı ve buralar, ebediyen Türk yurdu olarak ecdat tarafından miras bırakıldı.” ifadelerini kullandı. Aynı etkinlikte, 30 Ağustos’ta gerçekleştirilen Büyük Taarruz’un önemi hakkında da konuşan Kurtulmuş, bu zaferin Türk milletinin mücadelesinin bir parçası olduğunu belirtti.

TARİHİN DERSLERİ VE BİRLİK RUHU

Kurtulmuş, tarihin sadece geçmişteki olayların bir dizisi olmadığını, her bir parçanın millete önemli dersler verdiğini dile getirdi. Büyük Taarruz’un birlik ve beraberlik ruhunu öğrettiğini vurgulayarak, “Hiç kimse, bu milletin boynuna altın tasmayı geçirebilme gücüne sahip olmadı ve kıyamete kadar da olmayacaktır.” dedi. Türk milletinin özgürlük düşkünlüğüne de dikkat çeken Kurtulmuş, “Bu millet Allahuekber sedasının dışında hiçbir sedaya boyun eğmemiştir. Bu millet, Allah’tan başkasına eyvallah etmez.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin STRATEJİK KONUMU

Kurtulmuş, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin bazı güçleri rahatsız ettiğini belirterek, “Bugün, güçlü bir şekilde devam etmekten başka şansımız yoktur.” dedi. Anadolu’nun etrafında cereyan eden olaylara atıfta bulunan Kurtulmuş, Türkiye’nin istikrar içinde parlayan bir ülke olduğunu ifade etti. “Elin oğlu, bu coğrafya üzerindeki hedeflerinden vazgeçmedi. Türkiye’yi parçalamak istediklerini biliyoruz.” diye ekledi. Türkiye’nin bu dönemde iç birliği sağlaması ve dışarıda da saygın bir ülke olarak yerini almasının önemini vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELE VE YENİ FIRSATLAR

Kurtulmuş, Türkiye’deki terör sorununu sonlandırmak için mevcut fırsatları değerlendirmek gerektiğini söyledi. Terör örgütünün faaliyetlerine son vermesi gerektiğini savunan Kurtulmuş, tüm siyasi partilerin temsil edildiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında, bir anayasa değişikliği tartışmasının söz konusu olmadığını belirtti. “Teröre karşı ortak bir duruş sergilemek hedefimizdir.” diyen Kurtulmuş, bu sürecin toplumsal kesimlerin dinlenebileceği bir dönem olduğunu kaydetti.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Kurtulmuş, bölgedeki ülkelerin dağınık yapısının İsrail’in saldırganlığının sebeplerinden biri olduğuna değinerek, Türkiye’nin terörü yok etmek için bir model geliştireceğini açıkladı. “Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar.” diyen Kurtulmuş, terör gruplarının etnik meseleler üzerinden Türkiye’de bir bölünme senaryosu izlediklerini ifade etti. Türk ve Kürt halkının bu süreci desteklediğini belirten Kurtulmuş, “Bizler bu süreçten sonra birlikte daha güçlü olacağız.” mesajını verdi.

TÜRKİYE MODELİ KÜRESEL BİR ÖRNEK OLACAK

Kurtulmuş, Türkiye’nin yaşayan tüm etnik gruplarıyla düşmanlığı gerektirecek bir sebep olmadığını vurgulayarak, “Birlik ve kardeşlik anlayışı içinde süreci tamamlayacağız.” dedi. “Dünyaya örnek olacak bir Türkiye modeli oluşturacağız.” diyen Kurtulmuş, terör olaylarının tarihe karışması gerektiğini ifade ederek toplantıya katılanlara bu sürecin halkın birliğini sağlamak için önemli olduğunu anlattı. Katılımcılar arasında Afyonkarahisar Valisi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, eski bakanlar ve sivil toplum temsilcileri de yer aldı.