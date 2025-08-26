Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

NUMAN KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sürecin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Bundan emin olunuz” ifadesini kullandı. Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar’da düzenlenen “Sivil Toplum Buluşması” programında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye tarihi açısından önemli olan ağustos ayına vurgu yaparak, Malazgirt ve Afyonkarahisar’da iki büyük zaferin kazanıldığını, bu zaferlerin anılmasının önemine dikkat çekti.

BÜYÜK TAARRUZ’UN ÖNEMİ

Kurtulmuş, “Malazgirt Muharebesi’yle birlikte Anadolu’nun kapıları Müslüman Türk milletine açılmıştır” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Anadolu’nun kapıları Müslüman Türk milletine açılmıştır ve burası bize ebediyen kıyamete kadar Türk yurdu olarak kalmak üzere ecdadımız tarafından miras olarak bırakılmıştır” dedi. Kurtuluş Mücadelesinin altın halkalarından birisinin de Büyük Taarruz olduğunu belirten Kurtulmuş, “Öncelikle Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz” dedi.

ÖZERKLİK TARTIŞMALARI

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, artık terörün Türkiye’nin gündeminde yer almaması gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, “Çok açık söyleyeyim, bir özerklik tartışması, ayrı bir bölge tartışması, farklı anadillerin resmi dil olması şeklinde en ufak bir talep yoktur” ifadelerini kullandı. Örgüt liderinin serbest bırakılması ile ilgili hiçbir talep olmadığını söyleyen Kurtulmuş, “Bir Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz. Çatışma çözümleri gerçekten aklıselim içerisinde en uygun yollarla sonuçlandırılabilir” dedi.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU

Dünyada cereyan eden büyük olayların Anadolu coğrafyası etrafında gerçekleştiğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Türkiye istikrar içerisinde olan, yıldız gibi parlayan bir ülkedir” şeklinde belirtti. Bu durumu bazı ülkelerin rahatsızlıkla karşıladığını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye’nin hedeflerinden vazgeçmeyen güçlerin bulunduğunu söyledi. “Zaman tam da yeniden güçlü, büyük Türkiye olma hedeflerine çok yaklaştığımız bir dönemde, iç cephemizi tahkim etmek ve dışarıda Türkiye’yi saygın ve güçlü bir ülke olarak ilerletmektir” dedi.