TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin yumuşak gücünü vurguladı

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, ORTA DOĞU HAKKINDA KONUŞTU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Onlar için Orta Doğu, savaş oyununun bir parçası, uzakta, bilmem kaç bin kilometre uzakta bir yer. Bizim için Orta Doğu, her sokağında hatıramızın olduğu, her sokağında millet varlığımızın bize dua ettiği bir bölgenin adıdır. Dolayısıyla biz bu bölgede bir insanın burnunun kanamasından rahatsızlık duyarız” diye ifade etti.

KURULUŞLARIN GÜCÜ

Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Brüksel’de, ‘Türk Toplumu Buluşması’ etkinliğine katıldı. Dünyanın dört bir yanında Türkiye’nin millet varlığını hisseden yüz milyonlarca insanın bulunduğunu belirten Kurtulmuş, bu toplulukların Türkiye için önemli olduğunun altını çizdi. Son yıllarda, Batı dahil olmak üzere, Türkiye’nin kurum ve kuruluşlarının kapasitesinin geliştiğini ifade eden Kurtulmuş, “Türkiye, bugün sahip olduğu imkanların, gücün farkındadır. Millet varlığımız başta olmak üzere bu gücümüzü artırabilmek için her alanda büyük bir dayanışmayla iş birliği içinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor” sözlerini kullandı.

YUMUŞAK GÜCÜN ÖNEMİ

Kuruluşların yumuşak gücünü vurgulayan Kurtulmuş, “Güçlü olacağız, ekonomimiz güçlü olacak. Güçlü olacağız, askeriyemiz, savunma sanayimiz güçlü olacak. Ama en az onun kadar insanların zihninde, gönlünde olumlu bir algının olmasının, gücün en önemli yansımalarından biri olduğunu” belirtti. Ayrıca Türkiye’ye karşı olumlu yaklaşan geniş kitlelerin varlığına işaret eden Kurtulmuş, Afganistan’daki deneyimlerinden örnekler vererek Türk askerinin oradaki etkisini anlattı.

MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIMAK

Bosna Hersek’te Türk bayrağının dalgalandığını anlatan Kurtulmuş, bu durumun Türkiye’nin gücünü gözler önüne serdiğini ifade etti. Türk milletinin adaletin, hakkaniyetin ve vicdanın sesi olduğunu vurgulayarak, “Bu miras, çoğaltarak sonraki nesillere aktarmamız gereken bir mirastır” diye konuştu. Türk toplumunun Avrupa’da güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, Belçika’daki sivil toplum kuruluşlarının da gücünün artırılması gerektiğini söyledi.

GENÇLERİN SİYASETTE ETKİSİ

Kurtulmuş, Türk gençlerinin siyasette daha etkin bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini belirtti. Belçika’da 130 civarında Türk vatandaşının yerel siyasette bulunduğunu bu durumun yeterli olmadığını dile getiren Kurtulmuş, Türk toplumunun duygu ve düşüncelerini temsil eden nitelikli isimlerin siyasi alanda yer alması gerektiğini savundu. “Burada yaşayan arkadaşlarımızın TBMM içinde var olması önemlidir” diyerek Türk toplumunun siyasetteki etkisini artırmanın önemine dikkat çekti.

KÜLTÜREL DİPLOMASİ

Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye ile bağlarını kopartmamalarını isteyen Kurtulmuş, Türkiye’nin yurtdışındaki temsilciliklerinin halkın içinde olduğunu ifade etti. Türkiye’nin kültürel diplomasi kurumlarının dünyada yaygın olarak faaliyet gösterdiğini ve bu kurumların Türk vatandaşlarının bulunduğu yerlerde aktif bir şekilde çalıştığını belirtti. Türk vatandaşlarının Türkçeyi öğrenmesi ve kültüre vakıf olması için kurumların gerekliliğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN KUVVETİ

Kurtulmuş, Türkiye’nin stratejik konumunun güçlendiğini ve bu zorluklarla başa çıkmak için ulusal birliğin sağlanmasının elzem olduğunu belirtti. İçerde birlik ve beraberlik sağlandığı takdirde, Türkiye’nin güçlü bir duruş sergileyeceğine inandığını ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE Günümüz Türkiye’sinin terörle mücadelesinin devam ettiğini belirten Kurtulmuş, “Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bunun 50 yılı Türkiye terörle meşgul edildi. Türkiye, en az 2 trilyon dolar maddi kayba uğradı. Şimdi bunları geride bırakacağız” diye ekledi. Türk toplumu, ‘ya dinde kardeş ya yaratılışta eş’ anlayışıyla barış içerisinde yaşamak için kenetlenmelidir. Terörsüz bir Türkiye oluşturmak için gerekli adımların atılacağını belirtti.