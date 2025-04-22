TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye Yüzyılı hedefimiz çocuklarımızda” söyledi. TBMM etkinlikleri kutlandı. 23 Nisan, milli egemenlik bayramıdır. Türkiye’nin geleceği çocuklarımızda saklıdır. Türk gençliğine güveniyoruz, muasır medeniyet. Türkiye, yıldız ülkelerden biri olacak

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılının mutlaka Türkiye Yüzyılı olarak, yani dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye’nin yüzyılı olması için canla, başla, gayretle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefimizin en önemli gücünü ise şüphesiz evlatlarımız, çocuklarımız oluşturuyor. Burada bulunan her bir çocuğun parlak geleceği, Türkiye’nin parlak geleceğidir.” dedi. Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Meclis bahçesinde gerçekleşen “Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları”, “7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri” ve “TBMM Kupası” ödül töreninde konuştu. 23 Nisan dolayısıyla TBMM’nin gölgesi altında çocukları ağırlamaktan ve onlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve katkı sağlayan kurumların yöneticilerini tebrik etti. Kurtulmuş, geçen yıl 50 binin üzerinde ziyaretçinin etkinliklere katıldığını hatırlatarak, bu yıl bu sayının daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.

MİLLİ EGEMENLİK VURGUSU

Ulus’ta Birinci Meclis’in açılışında en önemli vurgunun “milli egemenlik” olduğunu belirten Kurtulmuş, “Bu milletin egemenliğine, bağımsızlığa sahip çıkmak; milletten başka hiçbir gücün olmadığını, milletten başka hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyeceğimizi ilan etmek, TBMM’nin ilk hedefi, ilk vazifesiydi.” ifadesini kullandı. Kurtulmuş, “Hiç şüphesiz millet adına, milleti temsil eden vekiller aracılığıyla milli irade bu binada tecelli ediyor olsa da aynı şekilde milli irade, milletin bulunduğu her yerde ortaya çıkan iradedir.” dedi. Türkiye Yüzyılı’nı sadece resmi bir bayram olarak kutlamakla kalmayıp, bir “millet bayramı” haline dönüştürmek gerektiğini vurguladı.

GELECEK HEDEFLERİ

Kurtulmuş, TBMM, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan etkinliğin uzun yıllar devam etmesini temenni etti. “Millet Bahçesi Çocuk Bahçesi” kavramıyla bayramın ikinci ayağını hatırlatmak istediklerini kaydeden Kurtulmuş, Cumhuriyet’i daha ileri taşımak için evlatları güçlü kılmanın önemine değindi. Bu bağlamda, “Türkiye Yüzyılı’nın gerçek bir hedef olarak en kısa sürede gerçekleşmesinin teminatı” olduğunu belirtti. Kurtulmuş, “Bu vesileyle hem ülkeyi yönetenler olarak bizlere hem millet adına burada karar veren TBMM’ye hem icraatı gerçekleştiren bakanlıklarımız ve kamu kurumlarımıza düşen, evlatlarımızı en güçlü, en donanımlı şekilde yetiştirmektir.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN GÜCÜNE VURGU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, gençlerin ve çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesinin hatırlandığı önemli bir milli gün olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Türkiye, her sene biraz daha güçlü, her dönem daha ileriye gidecek ve Türkiye, dünyanın parmakla gösterilen yıldız ülkelerinden birisi olacaktır.” dedi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin başlangıcından bugüne kadar güçlü bir şekilde gelmesinde büyük emeği olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyet’e katkıda bulunan herkesi saygıyla andığını belirtti.

KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ

Kurtulmuş, “Kültürümüzde, medeniyetimizde, sanatla bilgiyi birleştirebilmiş olan bir milletiz. Sporla ahlakı birleştirmiş olan bir milletiz.” diyerek geçmiş dönemlerde dünyanın lideri olan ataların bu üç unsuru birleştirdiğini vurguladı. Gelecek hedeflerin, sporda, kültürde ve teknolojide milli değerleri kuşanarak daha ileri gitmek olduğunu belirten Kurtulmuş, “Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi. Kurtulmuş’un konuşmasının ardından, TBMM, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı düzenlediği yarışmalarda başarılı olan çocuklara madalyalarını verdi. Ayrıca, çeşitli spor kategorilerindeki ödüller de törenle sahiplerine sunuldu. Ödül töreninin ardından, Kurtulmuş ve diğer katılımcılar, ödül alan öğrencilerle fotoğraf çekildi.