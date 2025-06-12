TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRKPA’yı ziyaret etti

TBMM BAŞKANI KAZAKİSTAN’DA TEMASLARINA DEVAM EDİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14’üncü Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirdiği Kazakistan ziyaretinde önemli temaslar yapıyor. Kurtulmuş, başkent Astana’da Türkiye’nin Büyükelçisi Mustafa Kapucu ile bir araya geldi.

BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞME DETAYLARI

TBMM Başkanı, sosyal medya hesabından büyükelçilik ziyareti hakkında bilgiler paylaştı. Kurtulmuş, “Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14’üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğumuz Kazakistan’da, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Mustafa Kapucu’dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞMELER ÇERÇEVESİNDE DİĞER TEMASLAR

Kurtulmuş, “Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü” temasıyla gerçekleştirilen TÜRKPA 14’üncü Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çeşitli görüşmeler yaptı. Bu kapsamda, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve TÜRKPA Genel Sekreteri Süreyya Er ile bir araya geldi.