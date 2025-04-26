TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Vatikan’a Gidecek

TBMM BAŞKANI VATİKAN’A GİDİYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un düzenleyeceği cenaze törenine Türkiye’yi temsilen katılıyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ERZURUM’DA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum Valiliğine ziyaret edecek. Yılmaz, Palandöken Ekonomi Forumu’nun açılışına, KUDAKAF’25 Kariyer Fuarı Açılışı’na ve EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni’ne iştirak edecek.

CHP GENEL BAŞKANI MİTİNGE KATILIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin’de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ERZURUM’DA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Palandöken Ekonomi Forumu açılışı ve diğer etkinliklerde yer alacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne’de “Balkan Ülkeleri Sağlık-İş Forumu”na katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI RİZE’DE KONUŞACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Rize’de partisinin genişletilmiş il divan toplantısında konuşacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önemli kongre ve panel etkinliklerinde yer alacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI İNCELEMELERDE BULUNACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karaman’da hızlı tren şantiyesinde incelemede bulunacak ve ilgili kurumları ziyaret edecek.

PAPA FRANCİSCUS İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Papa Franciscus için Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda cenaze töreni yapılacak, ardından naaşı Roma’daki Azize Büyük Meryem Bazilikası’nda defnedilecek.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ TAKİP EDİLİYOR

Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde çıkan terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim artarken, bu konudaki gelişmeler takip ediliyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

İSTANBUL’DA DEPREM GELİŞMELERİ

İstanbul’da meydana gelen depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ETKİNLİKLERDE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli etkinliklere katılacak.

SPORDA HAREKETLİ GÜN

Trendyol Süper Lig’in 33. hafta maçları, Nesine 2. Lig ve 3. Lig müsabakaları ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27. hafta maçları gerçekleşecek. Ayrıca Galatasaray Kulübü’nün yıllık olağan mali genel kurulu ile Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapılacak.

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