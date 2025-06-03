TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yeniden Seçildi

NUMAN KURTULMUŞ YENİDEN TBMM BAŞKANI SEÇİLDİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada 329 oy alarak tekrar TBMM Başkanı oldu. TBMM Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçimi kapsamında üçüncü tur oylamada, 529 milletvekili oy kullandı. Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili olarak 329 oy alırken, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118 oy, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26 oy, ve Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Karaman da 26 oy aldı. Oylamada bir boş oy ve 11 geçersiz oy kullanıldı. Bu sonuçlarla Kurtulmuş, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU

Oylama sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye konusunun en acil konu olduğuna dikkat çekti. “Bu çerçevede bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında halletmek, konuşmak ve sonuçları açık bir şekilde almak bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğundadır” dedi. Kurtulmuş, yaptığı ilk temaslar neticesinde partilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde oluşturulacak bir çabaya katkıda bulunma noktasında hazır olduklarını belirtti. Kurtulmuş, “Ümit ederiz ki burada oluşturulacak komisyonda, şeffaf bir şekilde, demokratik tahammüllere uygun bir şekilde milletimizin bu beklentisine cevap verebiliriz. Türkiye’nin demokrasi standartlarının daha da yükselmesi için hepimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor” ifadelerini kullandı.

SİYASET MÜCADELE VE MÜZAKEREDİR

Kurtulmuş, iç tüzük ve anayasa konularına da vurgu yaparak zor bir çalışma dönemine gireceklerini ifade etti. “Siyasetin bir tarafı mücadele, diğer tarafı müzakeredir. Bu çatı altında en aykırı fikirler karşılıklı olarak tartışılabilir. Ama sonunda ellerimizi sıkışarak, aynı masalarda tartışarak, müzakere ederek görüşlerimizi olgunlaştırır ve millet adına yüklendiğimiz temsil sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiririz” şeklinde konuştu. Uzlaşma ve dayanışma vurgusuyla “İnşallah bu çalışmalarda hep birlikte dayanışma içerisinde olacağız ve 28. dönemin ikinci devresini Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi açısından büyük başarılara imza atarak geçireceğiz” diye ekledi.