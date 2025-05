TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Zirve’ye Katılacak

TBMM’DE YAPAY ZEKÂ ZİRVESİ

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen Veriden Karara Ulusal Yapay Zeka Zirvesi’ne katılacak. (TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İMAMOĞLU’NA ZİYARET

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret edecek. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DEPREM DÖNÜŞÜMÜ TOPLANTISI

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki tüm belediye başkanlarının katılacağı Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’na başkanlık edecek. (İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, GençTek “Akran Öğrenme ve Genç Bilişim Ekosistemi Zirvesi”ne katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM, Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Dijital Mecralar Komisyonunda Google yetkilileri, Google algoritma değişiklikleri ve sonuçları ile dijital telif konularında sunum yapacak. (TBMM/14.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye – Irak Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılacak. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak. (İstanbul/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (İstanbul/14.30)

DİPLOMASİDE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında yapılacak oturuma katılacak. (Varşova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hindistan’ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Yabancı Dil ve Lehçelerde Dini Yayıncılık” temalı 9. Dini Yayınlar Kongresi’ne katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

1- Beşiktaş Kulübü’nün 11 Mayıs’ta yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi mevcut başkan Serdal Adalı, Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de düzenleyeceği toplantıyla yönetim kurulu listesini kamuoyuna tanıtacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Tüpraş Stadı’nda basına ve taraftara açık antrenmanla sürdürecek. (İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Nesine 2. Lig play-off 1. tur maçları oynanacak.

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final öncesi katılımcı takımların başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek. (Atina/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Bodo/Glimt-Tottenham ve Manchester United-Athletic Bilbao hatin rövanş maçları oynanacak. (Bodo/Manchester/22.00) (Fotoğraflı)

6- UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Fiorentina-Real Betis ve Chelsea-Djurgarden rövanş maçları yapılacak. (Floransa/Londra/22.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 7-8’incilik serisi ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor’u konuk edecek. (İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

