TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Ziyaret Etti

NUMAN KURTULMUŞ’TAN HASTANE ZİYARETİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ziyaret sırasında Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Kurtulmuş hastaneden ayrıldı.