TBMM Başkanı, Önder’in durumu ciddiyeti koruyor

TBMM BAŞKANI’NDAN ZİYARET

Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, önderin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kurtulmuş, “Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görünüyor. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. Dua ediyoruz” ifadelerini kullandı. Önder, dün akşam kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavi ediliyor.

SIYASİ ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

Önder’e yapılan ziyaretler de sürüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül de ziyaret gerçekleştirdi. Kurtulmuş, hastane ziyaretinin ardından, “Bugün burada hastaneye intikal ettiği ilk andan itibaren sağlık durumunu çok yakından takip ettiğimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin durumunu bir kez daha müşahede etmek için hastanede ziyaret ettik. Dostları, arkadaşları ve sevenleri burada. Sağ olsun doktorlarımız ilk andan itibaren tıbbın bütün imkanlarını en üst düzeyde kullanarak gerçekleştirdiler” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Kurtulmuş, Önder’in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, “Bu konularda açıklama yapmak bizim değil doktorların vazifesidir. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalade iyi bir insan. Bütün insanlarla iyi iletişim kurma becerisine sahip olan birisi. İyi bir siyasetçi. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde tekrar aramıza kavuşur. Dua ediyoruz” dedi. Ayrıca Kurtulmuş, bir bekleme dönemi olacağını ve her şeyin en iyi şekilde kontrol altında olduğunu ifade ederken, Önder’in ailesine, sevenlerine ve millete geçmiş olsun dileklerini iletti.