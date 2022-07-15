TBMM Başkanı paylaştı: Nesilden nesile anlatılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, paylaşımında şunları kaydetti:

“Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek bu destan, nesilden nesile anlatılacaktır.

İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece, şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyor, 251 şehidimize Cenabıhak’tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum.”