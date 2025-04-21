TBMM Başkanı Programda Bulunacak

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ PROGRAMLARA KATILACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan 7 Bölgeden 7 Eser 23 Nisan Konseri’ne, Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları Ödül Töreni’ne, 23 Nisan TBMM Kupası Ödül Töreni’ne ve TBMM Çocuk Özel Oturumu’na katılacak. Etkinliklerin saatleri ise sırasıyla 10.00, 10.30, 11.00 ve 13.00 olarak belirlenmiş.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL GRUP TOPLANTISI’NDA KONUŞACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşacak. Bu toplantı 13.30’da başlayacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ÇALIŞTAYDA BULUNACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı Açılış Programı’na ve Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi İmza Töreni’ne katılım gösterecek. Bu etkinliklerin saatleri 10.30 ve 11.30 olarak belirlenmiş.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI 23 NİSAN ETKİNLİKLERİNDE YER ALACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de düzenlenecek olan 23 Nisan Hadi Bir Şarkı Yazalım Projesi Lansmanı’na, Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni’ne ve TBMM Çocuk Özel Oturumu’na katılacak. Etkinlikler 10.00, 10.40 ve 13.00’da gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI VERİLERİ AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. Bu duyuru İstanbul’da saat 10.00’da yapılacak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ile nisan ayı tüketici güven endeksini duyuracak. Bu açıklama ise Ankara’da saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

İSRAİL’İN ASKERİ HAREKETLERİ GÖZLEMLENİYOR

Dünya gündeminde, İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler dikkate alınıyor. Bu olaylar, Gazze ve Kudüs bölgelerinde izleniyor.

SPOR ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞECEK

Bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Maç Konya’da 20.30’da başlayacak. Ayrıca THY Avrupa Ligi play-off ilk maçlarında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol takımını ağırlayacakken, Anadolu Efes ise Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak. Bu müsabakalar İstanbul’da 20.45 ve Atina’da 21.30’da gerçekleştirilecek. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında ise Fenerbahçe Medicana, VakıfBank ile İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda 19.00’da mücadele edecek. Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları İstanbul’da sürecek. Bu organizasyonun ikinci maç gününde Türkiye, Türkmenistan ile karşılaşacak. Maç saatleri ise 13.00, 16.30 ve 20.00 olarak planlanmış.