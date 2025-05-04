TBMM Başkanı, Saldırıyı Kınadı.

ÖNDER’İN CENAZE TÖRENİ VE AÇIKLAMALAR

İstanbul’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cenaze töreni, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazının ardından gerçekleştirildi. Törenin ardından Kurtulmuş ve Çelik, basına açıklamalarda bulundu.

GÜVENLİK VE DEMOKRASİ VURGUSU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Böyle bir günde Sırrı Süreyya Önder’in birleştirici ruhunun atmosferi içerisinde bir araya gelinmişken onu ebedi istirahatgahına uğurlayacağımız tören arifesinde bu böyle bir saldırı asla kabul edilemez” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, Türkiye’nin terörsüz bir hedefe ulaşması için çabaların sürdüğünü belirtti. Kurtulmuş, Önder’in karakteristik özelliklerine ve meclis içindeki katkılarına değinerek, “Mekanını cennet etsin” diyerek onun vefatına üzülmekte olduklarını ifade etti.

ŞİDDET VE NEFRETİ LANETLEME

Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırı hakkında konuşarak, “Özgür Özel’e yapılan saldırı siyaset kurumuna yapılmıştır. Demokrasimize yapılmıştır” dedi. Çelik, “Bir partinin faşistçe bir mesaj ve fotoğraf yayınlaması aslında içimizde nefretin nasıl kol gezdiğini göstermektedir” diye ekledi. Çelik, demokrasi ve vatandaşlık vurgusu yaparak, “Bugünkü sorunlara farklı fikirlerle yanıt verebiliriz ama önemli olan ortak noktaları güçlendirmektir” ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİDE DAYANIŞMA GEREKİYOR

Çelik, demokrasiye saldırıların ortak bir tehdit oluşturduğunu belirtti ve “Hepimiz dikkatli olmalıyız. Demokrasiye karşı saldırıya karşı birleşmek, siyasetin temel görevidir” dedi. Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından ortak değerlere vurgu yapan Kurtulmuş ve Çelik, Türkiye’nin ortak bir geleceği paylaşması gerektiğine değindiler.