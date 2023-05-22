TBMM Başkanı: Seçim fiilen ilk turda bitmiştir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, seçimlerin fiilen ilk turda bittiğini belirtti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “İttifaklar ile adayların oy oranları aşağı yukarı aynı” olduğunu belirterek, “Seçim fiilen ilk turda bitmiştir.” dedi.

ürkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, NTV’ye katıldı. Şentop 14 Mayıs seçim sonuçlarını yorumladı.

İşte Mustafa Şentop’un açıklamalarından satır başları:

İttifaklar ile adayların oy oranları aşağı yukarı aynı. Fiilen seçim ilk turda bitmiştir.

YÜZDE 50+1 ŞARTI DEĞİŞECEK Mİ?

Seçimin ikinci tura kalmayacağı bir sistem düşünülebilir. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu kazanıyor, Muharrem İnce engelliyor gibi bir hava oluşturdular.

Aynı anket şirketlerinin bir hafta öncesinde farklı sonuçlar paylaştıklarını gördük. Bu anket şirketlerinin durumunu da değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yapay bir motivasyon oluşturdular, ortaya çıkan tablo Türkiye gerçekliğinin öyle olmadığını gösterdi.

İKİNCİ TURDA MOTİVASYON KAYBI YAŞANIR MI?

Cumhurbaşkanını destekleyen kesimde bir üzüntü var keşke ilk turda bu iş bitseydi diye düşünenler var benim görüştüğüm insanlar arasında. Bu sefer işi sıkı tutmamız gerekir ve bu sefer yüksek farkla bunu tamamlamamız gerekir kanaatindeyim. Erdoğan’ı destekleyen seçmenin motivasyonu yüksek.