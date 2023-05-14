TBMM Başkanı: Seçim kurallara uygun şekilde yapılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullandı.

Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Şadıman – Polat Çebi İlkokulu’na saat 11.30’da gelen Şentop, 3295 numaralı sandıkta oy kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı okulda oy kullanan Şentop, eşi Sabriye Şentop ve kızları Saliha Gülru Şentop ve Seniha Begüm Şentop ile sandık başına gitti.

Oy kullandıktan sonra açıklama yapan Şentop, “Oyumuzu kullandık. Öncelikle bütün seçmenler, vatandaşlarımız için kolaylıklar diliyorum. Seçim sükunet içerisinde, kurallara uygun şekilde yapılıyor. Türkiye 110’a yakın seçim yaptı, 1950’den beri büyük bir olgunluk içerisinde geçiyor. İki kızım ve eşimle beraber oyumuzu kullandık. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlısı olsun. İnşallah akşam da sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz” dedi.