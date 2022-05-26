TBMM Başkanı: Seçim malzemesi aramasınlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinden dolayı eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddialarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tepkiler sürüyor. TBMM Başkanı Şentop, “Cumhurbaşkanımız ‘kaçmak’ fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir” derken, Adalet Bakanı Bozdağ, “İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önce partisinin grup toplantısı, ardından sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ortaya attığı “kaçacaklar” iddiasına dün de tepkiler devam etti.

Hayatını milletine adadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle, kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı hayatını milletine adamış bir liderdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ‘kaçmak’ fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli.”

‘İftira ve çarpıtma’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir müfteriden, mücadeleden ve zorluktan kaçmadı. Cumhurbaşkanımıza ‘kaçacak’ diyen müfteriler, ya ülkemiz dışına kaçtılar ya da darbe teşebbüsü sırasında tankların arasından sıvışıp kaçtılar. İftira, yalan ve çarpıtma, siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenler, bugüne kadar Sayın Erdoğan’ı durdurmayı da yenmeyi de başaramadılar. Yine başaramayacaklar.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanımız defalarca her türlü bilinen ve bilinmeyen suikast girişimine karşı durdu. Türkiye’ye hizmeti bir kader gibi yaşadığını defalarca gösterdi. Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır. Etrafımızda olup bitene bakın. Türkiye’nin bu gelişmeler karşısındaki duruşuna bakın. Cumhurbaşkanımıza ‘kaçacak’ denmesinin kimlerin kara propaganda aygıtında üretildiği net görülür. Kimlerin buna alet olduğu ise açıktır. Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye’ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye’ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar.”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “İddiaların yargıya taşınması zaruri hale gelmiştir. Tümü yasal yollarla kayıt altında Türkiye Cumhuriyeti ve ABD yasalarına uygun şekilde, vakıflar tarafından gönderilen bu paraların; Türkiye’yi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı itibarsızlaştırmak için bir yalana malzeme edilmesini kınıyorum.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter’dan Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Soylu, “Yalancı” ifadelerini kullandı.