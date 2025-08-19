TBMM Başkanı: Sorumluluğumuzu Yerine Getireceğiz

NUMAN KURTULMUŞ’TAN AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “TBMM hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan sürecin bitirilmesi ve bu ülkede ebedi, ezeli kardeşliğimizin tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir” ifadesini kullandı. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Diyarbakır Anneleri de katıldı.

TARİHİ BİR DÖNEME GİRİLDİ

Kurtulmuş, açılış konuşmasında, “Çok anlamlı bir şekilde ve sizlerin ittifak ile ortaya koyduğunuz görüş doğrultusunda, değerli şehit yakınlarını ve gazilerimizi dinleme fırsatı bulacağız. Türkiye, örgütün kendini feshetme kararından sonra tarihi bir döneme girdi ve komisyonumuzun kurulmasıyla birlikte çalışmalar TBMM çatısı altında yoğunlaştırıldı” dedi. Kurtulmuş, bu duruma gelinmesinin temel sebebinin şehitler olduğunu vurgulayarak, “Şehitlerimizi, rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyoruz. Eğer onların o kararlı duruşları ve mücadeleleri olmasaydı, bugün bu toplantı ve komisyon olmayacaktı” şeklinde konuştu.

MECLİS’İN SORUMLULUĞU

Kurtulmuş, “Vatan sağ olsun” sözünün nesilden nesle aktarıldığını belirterek, “Vatanımız bölünmedi, bölünmeyecektir ve kıyamete kadar da birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde bu ülkede hep beraber yaşayacağız” dedi. Bu komisyonun şu ana kadar 4’üncü toplantısını yaptığını söyleyen Kurtulmuş, “Herhangi bir şekilde pazarlık, al ver olmamıştır ve olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca toplumsal rızayı artırmanın ve bu sürece farklı kesimlerin destek vermesinin önemine dikkat çekti.

BARIS VE KARDEŞLİK TEMASI

Kurtulmuş, Türkiye’de barış ve kardeşliğin sağlanması yönünde bir dizi zorluk yaşandığını ve bu sürecin başarılı olması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. “İçeride ve dışarıda bu sürecin başarısız olması için süreci zehirlemeye çalışanların olduğu biliniyor. Dolayısıyla burada özellikle bizlerin safları sıkılaştırarak bu konuda hiçbir eksik yaşanmadan yolumuza başarıyla devam etmemiz gerekiyor” dedi. Kurtulmuş’un açıklamalarının ardından, toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın sunumu ile devam edildi.