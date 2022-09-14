TBMM Başkanı: Söylem ve eylemleri tehdide dönüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop, Yunanistan’ın son dönem eylemlerini sert bir dille eleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Yunanistan’ın son dönemde gerginliği tırmandıran söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür” dedi.

Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Angelo Farrugia ve beraberindeki heyetle Meclis’teki makamında bir araya gelen Şentop, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin gelişmesinin, ortak Akdeniz coğrafyası başta olmak üzere hem küresel, hem de bölgesel sorunlar arasında görüş alışverişinde bulunulmasına katkı sağlayacağını söyledi. Şentop konuşmasında, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinerek, şunları söyledi: “Komşu ülke Yunanistan’ın son dönemde Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandıran söylemleri ve kışkırtıcı eylemleri ülkemiz için artık bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür. Türkiye olarak biz diplomasi ve iş birliğinden, müzakere ile sorunların çözülmesinden yanayız. Yunanistan ise iyi komşuluk ve dürüst diyalog yerine meydan okumayı tercih etmektedir. Yunanistan’ın Adalar Denizi’ni bir Yunan gölüne çevirmek istemesi kabul edemeyeceğimiz bir durumdur… Biz hem NATO’da üye ülkeler olmak dolayısıyla hem de komşu ülkeler olmak dolayısıyla, müzakere yoluyla bu sorunların çözülmesi yönünde görüş ve kararlılığımızı ortaya koyduk; ama bu olmadığı takdirde Türkiye, sorunlarını ve bu meydan okumaları her türlü yöntemle çözebilecek kudrettedir.”