TBMM Başkanı, TURKOVAC aşısı yaptırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yerli aşı TURKOVAC aşısı yaptırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Ben üçüncü doz aşımı Turkovac oldum. İnşallah bu aşıyı en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz” dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Burada konuşan Şentop, Arnavutluk ile Arnavut halkının, Türk milletinin kalbinde ayrı yeri olduğunu belirtip, ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Parlamentolar arası ilişkilerde de geliştirilebilecek çok büyük imkanlar ve potansiyel olduğunu kaydeden Şentop, uluslararası parlamenter zeminlerde de Türkiye ile Arnavutluk’un iş birliği içinde hareket ettiğini söyledi.

Mustafa Şentop, Türkiye’nin, 2021’in ilk 9 ayı itibarıyla 600 milyon doları aşan ve müteahhitlik hizmetleri de dikkate alındığında toplam 3,5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk’taki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu vurgulayarak, “Arnavutluk’ta faaliyet gösteren 600’ü aşkın firmamız, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Hedefimiz, ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır” dedi.

ARNAVUTLUK MECLİS BAŞKANI’NDAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla da Türkiye’nin çok kıymetli dost olduğunu ve 2019’da ülkede meydana gelen deprem sonrası gösterilen dayanışmayı hatırlatarak, “Türkiye sadece iyi günlerde değil, kötü günlerde de Arnavutluk’un yanında olmuştur. Örneğin; deprem olduğu zaman 2019’da, Sayın Cumhurbaşkanı’nız ve Türkiye devleti, enkaz altındaki insanları kurtarmak için ilk yardım ekipleri gönderen ülkedir. Biz şu anda görüşmedeyken Arnavutluk’ta gerçekten çok güzel bir olay gerçekleşmektedir. 524 aile, ocak ayında yeni evlerine girmiş olacak. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı’nız ve Türk hükümeti sayesindedir” diye konuştu.