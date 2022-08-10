TBMM Başkanı: Yeni bir dünyanın arifesindeyiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika anlayışını değerlendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Türkiye’nin benimsediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ ifadesi ile formülünü bulan diplomasi anlayışı, insanlığın ihtiyaç duyduğu yegane ve zaruri barış yoludur” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 13’üncü Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde büyükelçileri Mecliste ağırladı.

Kabulde konuşan Şentop, “Dünyamız bugün büyük bir belirsizlik içerisinde. Ekonomik ve politik altüst oluşlar, yoğun bir belirsizlik ve her an değişen dengeler bugünün dünyasını niteleyen özellikler. Bu durumun son 30 yılın mahsulü olduğu ve yeni bir dünyanın arifesinde olduğumuz çok açıktır. Bildiğiniz gibi Sovyet Bloku çöküp Soğuk Savaş sona erdiğinde dünyada büyük bir iyimserlik havası oluşmuştu. Ne de olsa Batı medyalarınca ikinci büyük savaştan sonra bütün kötülüklerin kaynağı ve zalim bir şer odağı olarak tasvir edilen komünist güçler karşısında hür dünya kesin bir zafer kazanmıştı. Fakat kapitalist blokun bu kesin zaferini kutlayan ve dünyada daha adil bir düzenin kurulacağına inanan Batı dışı ülkeler ve Batılı iyimserler ne kadar yanıldıklarını kısa bir süre içinde anladılar. Ruanda ve Bosna soykırımları, dünyanın farklı bölgelerinde patlak veren kanlı çatışmalar, Soğuk Savaş atmosferinde hissedilmeyen ideolojik kutuplaşmanın gölgesinde kalmış kimlik mücadelelerini trajik bir şekilde ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.