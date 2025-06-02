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Tbmm Başkanı Ziyaret Gerçekleştirdi

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ YENİ YOL GRUBUNU ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol grubunu ziyaret ederek, grup üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretinde Kurtulmuş’a, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da eşlik etti.

YENİ YOL GRUBU TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ziyarette, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, grup başkanvekilleri Selçuk Özdağ ile Mehmet Emin Ekmen ve TBMM Katip üye Mustafa Bilici, Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti sıcak bir şekilde karşıladı. Bu buluşma, TBMM içindeki politik etkinliği gözler önüne serdi.

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