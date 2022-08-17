TBMM Başkanı’ndan 17 Ağustos mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ağustos depremi ile ilgili açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter’daki hesabından paylaştığı mesajında, “17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23’üncü yıldönümünde kaybettiğimiz binlerce canı rahmetle anıyor, deprem sonucu yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden muhafaza etsin, acılar yaşatmasın” dedi.