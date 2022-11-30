TBMM Başkanı’ndan 6’lı masa açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 6’lı masanın parlamenter sisteme ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Avusturya’da bulunan TBMM Başkanı Şentop, 6’lı masanın tanıttığı anayasa taslağını değerlendirdi. Şentop, parlamenter sisteme geçişin “yürütmeyi halkın seçmemesi” anlamına geldiğini söyledi.

Bir dizi resmi temaslar çerçevesinde Avusturya’da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber’e konuştu. Avusturya ile ilişkilerde mesafe kat edildiğini belirten Şentop, temasların olumlu geçtiğine vurgu yaptı.

Gündemi de değerlendiren Mustafa Şentop, 6’lı masanın önceki gün kamuoyuyla paylaştığı anayasa taslağına değinerek, parlamenter sisteme geçişin, “halkın yürütmeyi seçme hakkının elinden alınması” olduğunu söyledi.

Şentop, “Yeniden parlamenter sisteme, şu veya bu versiyona dönme yönündeki adımlar şu anlama geliyor, ‘artık yürütmeyi halk seçmesin, onun seçim hakkını alalım, parlamento için hükümet parlamentonun içindeki dengeleri görerek seçsin’ şeklinde.” dedi.

“GERÇEKTREN BİR TEMİNAT İSTENİYORSA BUNUN ANAYASA YAPILMASI GEREK”

Türkiye’de geçmişte başörtüsü konusunda çok sıkıntılar yaşandığını dile getiren Şentop, başörtüsünün anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Şentop, “Eğer bir hak ve özgürlük teminat altına alınacaksa bu kanunla yapılmaz, bu Anayasayı yapılacak bir husustur. Dolayısıyla anayasa malumunuz kanundan daha güçlü bir teminattır. Gerçekten bir teminat isteniyorsa bunun Anayasada yapılması gerektiğini ben de ifade ettim. Bu yönde cumhurbaşkanımızın da bir çağrısı oldu.” diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, bütçe görüşmelerinin ardından başörtüsü düzenlemesinin de Meclis’e gelmesi durumunda görüşülebileceğini söyledi.

6’LI MASA ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİNİ TANITTI

Altı muhalefet liderinin bir araya gelerek oluşturduğu Altılı Masa’nın ‘Güçlendirişmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi’ tanıtım toplantısı Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan veGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra çok sayıda parti temsilcisi katıldı.

156 maddeden oluşan öneride mevcut anayasanın 85 maddesinin değiştirilmesi söz konusu. Cumhurbaşkanlığı makamı için öngörülen maddeler dikkat çekerken Cumhur İttifakı kanadı öneriye tepki gösterdi.