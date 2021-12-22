TBMM Başkanı’ndan açıklama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Meclis Başkanı Şentop, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) desteğiyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği’nin düzenlediği resepsiyonda konuştu.

Dili, insanları birbirine bağlayan en önemli tutkal, kültürel ve duygusal aktarımının en önemli aracı olarak nitelendiren Şentop, dilin millet olmanın nişanesi, bir toplumu millet yapan en temel unsur niteliği taşıdığını aktardı.

“Biz Türkçemiz sayesinde bir milletiz”

Başkan Şentop şöyle konuştu:

“Hiçbir millet yoktur ki kendine ait müstakil bir dili olmasın. Çünkü milletlerin tarih içinde oluşturdukları kültürleri, kültürel mirasları ve bizatihi tarihleri dil aracılığıyla biçimlenir, anlam kazanır ve geleceğe taşınır. Türkçe, Üsküp’ten Türkistan’a, Sibirya’dan Basra Körfezi’ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada kullanılmakta; ortak bir geçmişi, kültürü paylaşan kardeşler arasında koparılamayacak güçlü bir bağ oluşturmaktadır.”

“Batı Trakya’daki soydaşlarımızın Türkçe’yi kullanmalarına engel olunuyor”

Balkanların farklı ülkelerinde yaşananların acı bir şekilde Türk toplumunun hafızasında yerini koruduğunu vurgulayan Şentop, şunları söyledi:

“Maalesef Türkçe’ye karşı hoşnutsuzluk, baskılar halihazırda da başta Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerde devam etmektedir. Bugün her fırsatta Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımızın Türkçeyi kullanmalarına engel olunmakta, Türk kelimesinin kullanılması bile yasaklanmaktadır. Bir gerçek varsa, siz o gerçeği ne kadar görmezden gelirseniz gelin, o gerçek var olmaya devam edecektir.”

Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’daki durumun kıyas götürmez şekilde daha iyi olduğunu, bugün Türklerin haklarının Anayasa ile garanti altına alındığını söyledi. Şentop, buradaki Türklerin Kuzey Makedonya toplumunun eşit ve kurucu vatandaşları olarak kabul gördüğünü vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop Türkçe Eğitim Bayramı resepsiyonuna katıldı

“Kuzey Makedonya’da Türkçe eğitimine büyük önem atfediyoruz”

Şentop, Türkçenin ve 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı’nın ülkedeki Türkler tarafından sahiplenilmesi, gencinden yaşlısına bu dilin kadrinin bilinmesinin kendilerine büyük gurur ve mutluluk verdiğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Türkiye olarak Kuzey Makedonya’da Türkçe eğitiminin güçlenerek devamına büyük önem atfediyoruz. Kuzey Makedonya’da Türkçe’nin devamının bu coğrafyadaki kardeşliğin güçlenmesi, ülkenin kültürel zenginliği ve siyasi gücünün yükselmesi bakımından hayati bir nitelik taşıdığına inanıyoruz. Daha önce de belirttiğim üzere Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla Kuzey Makedonya Türkçe eğitimin kesintisiz ve verimli bir şekilde devam etmesi için sizlerle ve ilgili makamlarla iş birliğine devama her zaman hazırdır.”