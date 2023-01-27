TBMM Başkanı’ndan açıklama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırı hakkında konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova’yı telefonla arayarak taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili olarak, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova’yı telefonla aradı.

Büyükelçiliğe yapılan saldırı hakkında bilgi alan Meclis Başkanı Şentop, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Başkanı Şentop ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan alçak saldırıyı kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini şehit ettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaralandığı belirtilmişti.