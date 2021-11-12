TBMM Başkanı’ndan Akşener’e yanıt

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yanıt verdi.

Türkiye’de üniversitelerin gelişimiyle ilgili çok yakın bir takip içerisinde olduğunu dile getiren Şentop, Türkiye’de 131’i devlet, 78’i vakıf olmak üzere toplam 209 üniversite bulunduğunu, 8 milyon 400 bin öğrenci olduğunu aktardı.

– “Çok çalışmalı, çok büyük gayretlerle bilgiyi üretmeliyiz”

Şentop, bunun Türkiye nüfusunun yüzde 10’u demek olduğuna işaret ederek dünyada birçok ülkenin nüfusundan daha fazla sayıda Türkiye’de üniversite öğrencisi olduğunu, ilk ve ortaöğretim ile toplamı 30 milyona yaklaşan bir öğrenci nüfusunun bulunduğunu bildirdi.