TBMM Başkanı’ndan anayasa açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, anayasa değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, anayasa değişikliğinin TBMM’de onaylansa bile, “referanduma” götürüleceği iddialarını yalanladı.

Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “referanduma” yönelik iddiasına ilişkin sorusuna, “külliyen yalan” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir araya geldiği bir grup gazeteciye, “Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.