TBMM Başkanı’ndan erken seçim açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim tartışmaları ve EYT hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya’da CNN Türk’ten Dicle Canova’nın sorularını yanıtladı. Şentop, “Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkiler bir dönem inişli çıkışlı seyrediyordu. Ama son zamanlarda ilişkiler iyi bir noktaya geldi, iyi bir düzeyde seyrediyor.” dedi.

Fezlekelerle ilgili konuşan Şentop, “Karma Komisyonu’nun gündemine müdahale etme imkanı yok Meclis Başkanlığı’nın. Şu son süreçteki dosyalar dahil olmak üzere Karma Komisyon’daki süreçlerinin zaman aldığını görüyoruz. Milletvekili dokunulmazlığı, vekilleri koruyan bir zırh değildir. parlamentoyu koruyan bir müessesedir.” ifadelerini kullandı.

HDP’Lİ GÜZEL’İN DURUMU

HDP Milletvekili Semra Güzel’in durumuyla ilgili bilgi veren Mustafa Şentop, “Genel Kurul gündemiyle ilgili genel şeyler söyleyebilirim. Bu hafta Meclis’te normal görüşmeler yapılacak. 5 Aralık’tan itibaren bütçe görüşmeleri başlayacak, 16 Aralık’a kadar devam edecek. Bütçe görüşmeleri sırasında başka konuların görüşülmesine imkan yok. Bütçe sonrasına kalmış olur.” ifadelerini kullandı.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şentop, “Kesin bir tahminde bulunmak doğru değil ama yapılan açıklamaları dikkate aldığımız zaman Meclis’ten geçer diye düşünüyorum. Referanduma da sunulabilir… Şu anda vakit var takvimlendirmeye.. Ama tabii arzu edilen şey referanduma gerek kalmadan Meclis’ten geçmesi.” şeklinde konuştu.

ALTILI MASANIN ANAYASA TEKLİFİ

6’lı masanın anayasa teklifiyle ilgili konuşan Şentop, “Tabii o seçim sonrası ortaya çıkacak tabloya bağlı. Türkiye’nin yeni anayasa değil, anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Sistem değişikliği bir kaç partinin bir araya gelip yapabileceği bir şey değil.” dedi.

EYT DÜZENLEMESİ

Çok merak edilen EYT düzenlemesiyle ilgili soruya da yanıt veren Şentop, “Bütçe bittikten sonra Meclis çalışabilir. Meclis çoğu zaman ilave günleri de çalışma günleri olarak belirleyebilir, buna bir mani yok.” ifadelerini kullandı.

SEÇİM TARİHİ

Erken seçim tarihiyle ilgili tartışmaları değerlendiren Şentop, “Seçimin zamanında yapılacağını düşünüyorum.” dedi.