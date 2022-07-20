TBMM Başkanı’ndan Gannuşi için mesaj

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tunus Nema Derneği soruşturmasında serbest bırakılan Nahta Hareketi lideri ve feshedilen Tunus Meclisi’nin Başkanı Raşid el-Gannuşi’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Raşid Gannuşi’nin uzun süren bir duruşma sonrası serbest bırakılması takdire şayandır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözlerini kullandı.

Siyasi mücadelelerin siyasetçiler arasında ve siyasi yöntemlerle yapılması, yargının siyasi mücadelenin aracı olmaması gerektiğini ifade etti.