TBMM Başkanı’ndan Gazze mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliye Mülteci Kampı’ndaki bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Gazze Cebaliya Mülteci Kampı’nda meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden çocuklarımıza ve kardeşlerimize Cenabıhak’tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yaralılara acil şifa dualarımızla, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cebaliye Mülteci Kampı’ndaki bir apartmanda çıkan yangında, aralarında çocukların da olduğu 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangın faciasının ardından ülkede ulusal yas ilan etmişti.