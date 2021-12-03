TBMM Başkanı’ndan işbirliği çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, göç konusuyla ilgili ülkelere işbirliği çağrısında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki ülkeler bir araya gelip göç konusuyla ilgili bir yol haritası belirlemeli ve sorumluluğun belli ülkelerin omuzlarında kalmasına müsaade etmemeli.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Polonya ziyaretiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Polonya ziyaretinin verimli geçtiğini dile getiren Şentop, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin çok iyi bir düzeyde olduğunu daha da gelişmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

En son Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye geldiğini anımsatan Şentop, “Geniş kapsamlı anlaşmalar yapıldı. Ekonomi, ticaret, eğitim, kültür, savunma sanayine kadar birçok alanda önemli iş birlikleri içerisindeyiz.” diye konuştu.

Salgın dönemine rağmen ticaret hacminin önemli bir artış gösterdiğini, 8 milyar dolara yaklaştığını belirten Şentop, hedefin 10 milyar dolar olduğunu, salgın şartları hafiflediği zaman, belki gelecek sene bu rakamı aşacak noktaya gelineceğini söyledi.

Türkiye’nin, Polonya’nın turizm bakımından birinci destinasyonu olduğunu, 2019 yılında 880 binin üzerinde Polonyalının Türkiye’ye geldiğini hatırlatan TBMM Başkanı Şentop, salgın olmasa bu rakamın aşılacağını ancak salgına rağmen bu sene 600 bine yakın turist geldiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki bu ilişkileri parlamento boyutuyla da geliştirmek için adımlar attıklarını dile getiren Şentop, Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek’i Türkiye’ye davet ettiğini aktardı.

Şentop, “Türkiye ve Polonya çok tarihi temelleri olan, dostluk ve müttefiklik ilişkilerine sahip iki ülke. Bugün bulunduğumuz coğrafyalar itibari ile de bu ittifakın, müttefikliğin, dostluğun geliştirilmesinde çok büyük fayda var. Onun için bu ziyaretin Türkiye-Polonya ilişkilerine katkılar sunacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.